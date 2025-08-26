Calciomercato Genoa | Accordo De Zerbi-Vieira? Ecco il nuovo bomber

L'attacco dopo le prime giornate di campionato non ha convinto e proprio per questo motivo la società si è già messa a lavoro. L'obiettivo è quello di conquistare il prima possibile un nuovo centravanti che possa fare la differenza e soprattutto far sognare i fans del club rossoblù.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita
Tanti i nomi messi sotto osservazione, ma nel corso delle ultime ore sta prendendo quota una trattativa che se dovesse andare in porto, farebbe fare un gran salto di qualità al club di Vieira. Tutti i dettagli sull'accordo per il nuovo bomber <<<
