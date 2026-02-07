Sfida importante per i rossoblù nel corso di questa giornata, con la squadra guidata da Daniele De Rossi che se la dovrà vedere con gli azzurri di Antonio Conte per continuare ad aggiungere alla sua classifica punti importanti. L'obiettivo è chiaro: raggiungere la salvezza finale.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | Accordo Fabregas-De Rossi: cessione UFFICIALE
news calcio
Calciomercato Genoa | Accordo Fabregas-De Rossi: cessione UFFICIALE
Nel corso delle ultime ore è diventata ufficiale una nuova cessione per i rossoblù di Genova. Ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato
Nel frattempo il mercato continua a regalare delle novità e di conseguenza anche dei movimenti nonostante il gong sia scoccato già da qualche giorno. Ecco tutti i dettagli su una cessione effettuata dalla squadra rossoblù ad uno dei club più in voga del momento. Affare fatto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA