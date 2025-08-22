Manca sempre meno all'inizio ufficiale del campionato ed ancora pochissimo per la fine delle trattative e della sessione estiva di mercato. La squadra che più di tutte vuole fare la differenza è proprio quella situata nel capoluogo della regione ligure e nelle ultime ore si sta muovendo intensamente.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | Accordo Fabregas-Vieira: il sostituto di Frendrup
news calcio
Calciomercato Genoa | Accordo Fabregas-Vieira: il sostituto di Frendrup
Il Genoa mette a referto un accordo di primissimo livello, la squadra rossoblù non vede l'ora di scrivere il suo futuro ed ecco le ultime
Sono tanti i nomi messi sotto osservazione, ma su tutti va trovato un nuovo calciatore che possa sostituire (in caso di partenza) Morten Frendrup. Tutti i dettagli sul possibile accordo di mercato con il Como <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA