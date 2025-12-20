Calciomercato Genoa | Accodo Marotta-De Rossi, l’affare è “ufficiale”

Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La formazione ha bisogno di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e soprattutto migliorare la sua rosa per poter conquistare una salvezza senza troppi e grossi patemi d'animo.

Nelle ultime ore sta prendendo quota un nuovo affare di assoluto spessore, stiamo parlando di un calciatore che ha tutte le qualità per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. L'obiettivo è riscattarsi e mettersi in mostra nella seconda parte di questa stagione. Tutti i dettagli sull'accordo De Rossi-Marotta <<<