Calciomercato Genoa – Accordo Spalletti-De Rossi: ritorno clamoroso

L'uscita dalla Coppa Italia non fa molto male al Genoa, vista la formazione schierata da De Rossi si è intuito qual è l'unico vero obiettivo della società rossoblù: il campionato e la conseguente salvezza. Per raggiungerla, però, serve continuare a fare punti importanti anche questo lunedì contro l'Udinese di Kosta Runjaic.