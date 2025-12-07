Calciomercato Genoa – Accordo Spalletti-De Rossi: ritorno clamoroso

L'uscita dalla Coppa Italia non fa molto male al Genoa, vista la formazione schierata da De Rossi si è intuito qual è l'unico vero obiettivo della società rossoblù: il campionato e la conseguente salvezza. Per raggiungerla, però, serve continuare a fare punti importanti anche questo lunedì contro l'Udinese di Kosta Runjaic.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul ritorno
Proprio per questo motivo la società sta continuando a dire la sua sul campo da gioco e non vede l'ora di poter mettere a referto un nuovo colpo molto interessante. L'ultimo nome che sta prendendo quota potrebbe arrivare dalla Vecchia Signora. Tutti i dettagli sull'affare <<<
