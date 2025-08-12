Passano le ore, ma il mercato del Genoa continua ad essere in fermento. La società rossoblù ha voglia di mettere a referto degli investimenti di primissimo livello e fare il possibile per conquistare una salvezza tutt'altro che scontata o facile da raggiungere.
Calciomercato Genoa – Accordo totale con Allegri: colpo ufficiale dal Milan
Il Genoa mette a referto un colpo di assoluto spessore per la sua rosa. Ecco tutti i dettagli sull'affare concluso nel corso delle ultime ore
Tante operazioni di assoluto spessore e proprio per questo motivo nelle ultime ore va segnalato un nuovo giovane innesto direttamente da uno dei club più importanti del nostro calcio. Tutti i dettagli sul colpo dal Milan <<<
