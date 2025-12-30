mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa | Accordo totale De Rossi-Roma: affare da 10 milioni

news calcio

Calciomercato Genoa | Accordo totale De Rossi-Roma: affare da 10 milioni

Il Genoa sta cercando di chiudere un colpo importante per il suo mercato, ecco tutti i dettagli sul nuovo profilo per la società del Grifone
Lorenzo Focolari Redattore 

De Rossi show

Il club gestito da Daniele De Rossi esce sconfitto dallo Stadio Olimpico di Roma, ma l'obiettivo è quello di arrivare nel miglior modo possibile ai prossimi incontri di campionato. Il club ha tutto per fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco.

Ad oggi, però, serve aggiungere ancora qualche altro elemento di spessore. Tanti i nomi che stanno circolando nel corso delle ultime ore e tra questi sembra esserci anche quello di un centrocampista di livello. Un vero e proprio pupillo di De Rossi <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA