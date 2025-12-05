Il turno infrasettimanale e l'uscita dalla Coppa Italia potrebbe portare la squadra a preparare con minore intensità il mach di questo lunedì che sarà contro l'Udinese in Friuli Venezia Giulia. Questa sicuramente non è l'idea che vuole lasciare coach De Rossi ed infatti si sta preparando la sfida con la massima intensità.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Accordo totale con Sarri? Ecco il nuovo portiere
news calcio
Calciomercato Genoa – Accordo totale con Sarri? Ecco il nuovo portiere
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli su un possibile nuovo accordo e il portiere
Non solo il campo da gioco, visto che è protagonista anche il mercato e soprattutto la possibile aggiunta di un calciatore decisamente interessante. Un estremo difensore di primissimo livello. Colpo di mercato troppo importante per la società. Il Genoa prepara il nuovo nome per la porta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA