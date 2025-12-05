Calciomercato Genoa – Accordo totale con Sarri? Ecco il nuovo portiere

Il turno infrasettimanale e l'uscita dalla Coppa Italia potrebbe portare la squadra a preparare con minore intensità il mach di questo lunedì che sarà contro l'Udinese in Friuli Venezia Giulia. Questa sicuramente non è l'idea che vuole lasciare coach De Rossi ed infatti si sta preparando la sfida con la massima intensità.