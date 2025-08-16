Calciomercato Genoa | Accordo Vieira-Tudor? Colpo dalla Vecchia Signora

Un avvio con il botto per il Genoa che dopo una sola sfida di Coppa Italia ristabilisce tutta la speranza dei tifosi, nonostante qualche cessione di troppo nel corso di questa sessione estiva di mercato. Una grande partita contro una delle favorite alla vittoria finale nel Girone A di Serie C.
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, mentre si gode una grande prestazione contro il Vicenza e il turno passato
Un match mai in discussione che ha visto andare in gol due dei nuovi volti (Stanciu e Carboni). Calciatori di assoluto spessore che non vedono l'ora di fare la differenza sul campo da gioco con continuità. Nel frattempo si lavora all'ultimo regalo per mister Patrick Vieira. Pronto un grande colpo dalla Vecchia Signora <<<
