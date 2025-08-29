Gli ultimi giorni del mercato del Genoa potrebbero prendere una piega totalmente inaspettata, la squadra rossoblù è a caccia di profili che sappiano fare la differenza ma allo stesso tempo deve difendersi da un possibile addio. Un protagonista è stato messo sotto osservazione.
Calciomercato Genoa – Addio clamoroso! Juric prepara 20 milioni: il punto
Un vero e proprio addio clamoroso per la squadra rossoblù che pochi giorni dopo l'inizio del campionato rischia di perdere un calciatore
Il nome perfetto per la squadra gestita da Ivan Juric.
