Calciomercato Genoa – Il post Theo arriva da Genova? Pronti 30 milioni

Dopo l'innesto del nuovo fantasista in arrivo direttamente dalla Danimarca e l'addio pressoché definitivo da parte di Albert Gudmundsson è arrivato il momento di difendere altre pedine importanti della rosa di Patrick Vieira. La squadra sa che potrebbero arrivare delle offerte difficili da rifiutare per i suoi componenti.

Nelle ultime ore sembra essersi avvicinata in maniera chiara la rosa rossonera gestita da Massimiliano Allegri. Per il club dopo le grandi cessioni delle ultime settimane è arrivato il momento di cercare un nuovo affare di primissimo livello in entrata. Ecco i due nomi messi sotto osservazione <<<