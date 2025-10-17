La società rossoblù sembra essere pronta per mettere a referto una firma di primissimo livello. Il club non vede l'ora di scrivere un colpo di assoluto spessore ed aggiungere un nome importante nonché un bomber che possa fare la differenza sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Arriva il bomber! Vieira esulta, affare da 7 milioni
news calcio
Calciomercato Genoa – Arriva il bomber! Vieira esulta, affare da 7 milioni
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul mercato e sul bomber
Il nome è quello di un attaccante che ha indossato maglie decisamente importanti e che ha bisogno di una nuova avventura dove potersi riscattare senza grossi problemi. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul bomber del Genoa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA