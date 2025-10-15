mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Arriva Bonaventura? I dettagli sul colpo per Vieira

news calcio

Calciomercato Genoa – Arriva Bonaventura? I dettagli sul colpo per Vieira

Il Genoa è a lavoro per chiudere un colpo di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli sull'affare che potrebbe portare Patrick Vieira
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Arriva Bonaventura? I dettagli sul colpo per Vieira- immagine 1

Manca sempre meno per vedere il Genoa di mister Patrick Vieira sul campo da gioco. La squadra allenata dal coach francese non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in mostra attraverso prestazioni di primissimo livello.

Nelle ultime ore, però, sembrerebbe prendere quota un ipotetico colpo per la mediana. La squadra non vede l'ora di rinforzare un reparto nevralgico e che nel corso delle prime giornate ha dato poche certezze. Proprio per questo motivo, ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo colpo <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA