Manca sempre meno per vedere il Genoa di mister Patrick Vieira sul campo da gioco. La squadra allenata dal coach francese non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in mostra attraverso prestazioni di primissimo livello.
Calciomercato Genoa – Arriva Bonaventura? I dettagli sul colpo per Vieira
Il Genoa è a lavoro per chiudere un colpo di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli sull'affare che potrebbe portare Patrick Vieira
Nelle ultime ore, però, sembrerebbe prendere quota un ipotetico colpo per la mediana. La squadra non vede l'ora di rinforzare un reparto nevralgico e che nel corso delle prime giornate ha dato poche certezze. Proprio per questo motivo, ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo colpo <<<
