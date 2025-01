Calciomercato Genoa – Asse caldo con Roma: c’è l’attaccante da 20 milioni

Il mercato della Roma continua a lavorare in entrata ed in uscita e proprio in queste ore sembra essere stata trovata una sinergia con il Genoa . Due operazioni tra i club che stanno cercando di condurre stagioni diametralmente opposte.

Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime sugli affari in entrata ed in uscita. Partiamo dall'estremo difensore per arrivare alla prima punta: tutti i dettagli <<<