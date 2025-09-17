Due ottime prestazioni, ma solo due punti in classifica per un Genoa che ha bisogno di iniziare a conquistare punti importanti per raggiungere il suo obiettivo minimo: la salvezza. Il club è allestito in ottimo modo, ma molto probabilmente serve un altro colpo di primissimo livello.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Un ex Barcellona per Vieira: colpo senza senso
news calcio
Calciomercato Genoa – Un ex Barcellona per Vieira: colpo senza senso
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo, ecco tutti i dettagli su delle novità importanti
Tanti i nomi osservati nel corso delle ultime ore, c'è un calciatore su tutti che secondo il portale web "Calcio Line" potrebbe fare davvero comodo alla squadra rossoblù. Ecco tutti i dettagli su un colpaccio di primissimo livello. Il Genoa punta un ex Barcellona ed Inter <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA