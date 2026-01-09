Calciomercato Genoa – Bento e non solo: altri due top per De Rossi

Il club rossoblù sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra ha trovato una quadra , ma manca ancora qualcosa per riuscire a centrare una salvezza senza grossi patemi d'animo. La prestazione di Milano ha sicuramente regalato grande positività, anche se c'è del rammarico per il match point fallito da Nicolae Stanciu.

Nelle ultime ore sembra essere fatto anche un altro colpo di mercato ed un vero e proprio super rinforzo, stiamo parlando dell'estremo difensore Bento. Non è l'unico nome, ma ci sono altri due profili decisamente molto interessanti. Due colpacci per un Genoa che vuole salvarsi senza patemi d'animo. Ecco tutti i dettagli <<<