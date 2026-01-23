Un nuovo estremo difensore e non solo per il Genoa che sta cercando di rinforzare la sua rosa in maniera netta e continua. Il club ha aggiunto anche Tommaso Baldanzi che nel corso delle prossime ore dovrebbe aggiungere la firma sul contratto ed un nuovo difensore centrale dalla Championship come Zatterstrom.
Calciomercato Genoa – Nuovo bomber per De Rossi: colpo dal Real Betis
news calcio
Calciomercato Genoa – Nuovo bomber per De Rossi: colpo dal Real Betis
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome
Un trittico che porta quasi tutti i rinforzi chiesti dal tecnico nel corso degli ultimi mesi. Quasi perché sembra mancare ancora un tassello con il Genoa che potrebbe mettere a referto un colpo di assoluto spessore. Un vero e proprio top player per l'attacco dei rossoblù. Ecco tutti i dettagli <<<
