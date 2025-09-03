La società rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club vuole mettere a referto delle firme di assoluto spessore ed assicurarsi le prestazioni di un gran calciatore anche per il suo attacco. Al momento Lorenzo Colombo ha convinto solo parzialmente.
Calciomercato Genoa – 5 bomber perfetti per Vieira! Ecco la lista svincolati
Il Genoa ha cinque bomber perfetti per il futuro del suo club. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul calciatore
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del Genoa e del suo attacco. Ci sono ben cinque profili perfetti per il club e che arriverebbero in rossoblù a costo zero. Ecco tutti i dettagli <<<
