I rossoneri di Milano hanno scelto e dopo l'addio di Malick Thiaw destinazione Premier League è arrivato il momento per la società di assicurarsi le prestazioni di un nuovo difensore centrale. Il protagonista perfetto arriva direttamente dal Genoa e stiamo parlando di Koni De Winter.
Calciomercato Genoa – Caccia al post De Winter: ecco la lista di Vieira
Il Genoa continua la sua caccia e va alla ricerca di un calciatore che possa sostituire a tutti gli effetti Koni De Winter: le ultimissime
Offerta da circa 20 milioni di euro e trattativa che non solo è ben avviata, ma oramai prossima alla conclusione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club e sul possibile sostituto. Ecco la lista dei nomi che Patrick Vieira vorrebbe per la sua difesa <<<
