Il team rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società non vede l’ora di poter aggiungere un profilo di primissimo livello per migliorare il gruppo e raggiungere la salvezza.
Calciomercato Genoa – Caccia al portiere: 4 nomi per De Rossi
Calciomercato Genoa – Caccia al portiere: 4 nomi per De Rossi
Il Genoa continua la caccia al suo nuovo estremo difensore, non perdiamo un secondo su questo possibile affare di mercato
Diversi i profili messi sotto osservazione e tra questi ci sono principalmente dei nuovi estremi difensori che potrebbero migliorare l’apporto dato fino ad ora da Nicola Leali. Ecco i profili perfetti per migliorare la rosa, quattro estremi difensori in lista <<<
