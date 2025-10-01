La società rossoblù sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club sa che ha messo a referto una partenza tutt'altro che positiva e proprio per questo motivo sta cercando di dire la sua e migliorare la rosa anche attraverso le vie infinite del mercato.
Calciomercato Genoa – A.A.A cercasi bomber: la lista segreta di Vieira
Il Genoa non perde tempo e continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Tutti i dettagli su un bomber di primissimo livello
Il problema principale è chiaro e tratta di una squadra che fatica a trovare la via della rete. Proprio per questo motivo sembra essere iniziata la caccia al nuovo centravanti. Tutti i numeri e soprattutto i cinque profili messi sotto osservazione dalla dirigenza. Vieira ha la sua lista segreta? Il punto <<<
