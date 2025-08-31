Le prime prestazioni arrivate da parte di Lorenzo Colombo non sono state incoraggianti e proprio per questo motivo la società è già a caccia di un nuovo colpo di assoluto spessore per il suo attacco. Un nome che possa fare la differenza serve e ci sono 48 ore per portarlo a casa.
Calciomercato Genoa – A.A.A. Cercasi numero 9: tre profili osservati
Il Genoa va a caccia di un nuovo numero nove, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un colpo di assoluto spessore
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un affare di primissimo livello per il club. Sono tre i profili messi sotto osservazione, tutti i dettagli sull'affare che potrebbe fare la differenza. Ecco i nomi per il nuovo attaccante del Genoa <<<
