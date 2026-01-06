Il club rossoblù non ha intenzione di perdere tempo sul mercato e proprio per questo motivo sta cercando di mettere a referto delle firme di primissimo livello. L'aggiunta di calciatori importanti che non vedono l'ora di poter dire la loro con il team della città ligure.
Calciomercato Genoa – A.A.A. Cercasi nuovo portiere: tre nomi per DDR
Il Genoa di mister Daniele De Rossi è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, calciatore fondamentale per raggiungere la salvezza
Tanti i profili messi sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche quello di un nuovo portiere. Nicola Leali non sta dando garanzie e di conseguenza potrebbe servire operare sul mercato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla possibile nuova firma. Tre nomi in lotta per un posto da titolare <<<
