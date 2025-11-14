La squadra allenata da Daniele De Rossi sta continuando a lavorare sul campo da gioco di Genova Pegli. Il club ha bisogno di mettere minuti nelle gambe con continuità e c'è grande voglia di fare la differenza. La squadra non può far altro che attendere il ritorno del campionato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – A.A.A. Cercasi punta: De Rossi prova il colpo da 90
news calcio
Calciomercato Genoa – A.A.A. Cercasi punta: De Rossi prova il colpo da 90
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli ed il possibile colpo da novanta
Nel frattempo si da uno sguardo anche al mercato ed alle possibili trattative che stanno prendendo quota nel corso delle ultime settimane. Una cosa è certa, al Genoa serve un nuovo centravanti. Ecco tutti i dettagli sul possibile colpo da 90 <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA