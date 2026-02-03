I rossoblù di Daniele De Rossi stanno lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita della squadra rossoblù. L'obiettivo è quello di mettere a referto una seconda parte di stagione tranquilla e che permette alla squadra di uscire da una situazione di classifica alquanto complessa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Cessione UFFICIALE! De Rossi lo perde all’ultimo
news calcio
Calciomercato Genoa – Cessione UFFICIALE! De Rossi lo perde all’ultimo
Il Genoa continua a lavorare sul campo da gioco. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una possibile cessione sul mercato
Proprio poco prima del gong italiano ed anche dei maggiori campionati europei è stata fissata una cessione di primissimo livello. Un calciatore ha lasciato il club rossoblù per iniziare una nuova avventura. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA