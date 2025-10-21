Calciomercato Genoa – Colombo bocciato? Arriva un bomber da 200 gol

Il Genoa si trova con un serio ed evidente problema gol. La squadra continua a faticare e non riesce a trovare la rete con continuità. L'esempio più lampante è arrivato nel corso dell'ultimo match di campionato con il Parma, la squadra nonostante una superiorità numerica per più di 40 minuti non è riuscita a trovare il gol della vittoria.