Lorenzo Colombo non sta convincendo e nel corso delle prime cinque giornate in campionato ha conquistato pochissime prestazioni positive ed anzi troppo spesso si è trovato in netta difficoltà. Proprio per questo motivo la società sta pensando ad una possibile alternativa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colombo non convince! Ecco il bomber per Vieira
news calcio
Calciomercato Genoa – Colombo non convince! Ecco il bomber per Vieira
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita
Nelle ultime ore sono diverse le individualità che la società ha messo sotto osservazione e tra queste c'è anche un calciatore di primissimo livello che ha sempre fatto la differenza nel corso della sua carriera. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome. Un colpo di assoluto spessore <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA