Calciomercato Genoa – Colombo e non solo: doppio botto da 20 milioni

Il Genoa ha messo a referto il primo colpo importante e si assicura le prestazioni di un attaccante decisamente molto interessante. Lorenzo Colombo è pronto per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano e lo farà con la casacca del Grifone.

Logicamente si tratta di un prestito con diritto di riscatto, intorno a circa 7/8 milioni di euro. Un nome decisivo per Patrick Vieira che logicamente rafforza la sua rosa in maniera decisa. Non perdiamo nemmeno un secondo ed ecco tutti i dettagli su un altro doppio colpo <<<