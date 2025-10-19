L'inizio di stagione è stato decisamente al di sotto delle aspettative per il Genoa, con la squadra che nel giorno della sfida contro il Parma si trova ancora a caccia di un centravanti visto che gli attuali attaccanti non hanno regalato le giuste garanzie.
Calciomercato Genoa – Colombo scartato? Nuovo bomber per Vieira
news calcio
Calciomercato Genoa – Colombo scartato? Nuovo bomber per Vieira
Il Genoa scarta in maniera ufficialmente il suo nuovo bomber e si prepara ad un possibile assalto per Patrick Vieira. Ecco tutti i dettagli
Non dimentichiamo anche che la squadra al momento si trova all'ultimo posto in classifica (complice il pareggio del Pisa contro il Verona). Passiamo adesso al nuovo nome per l'attacco della società di Genova. Un profilo di assoluto spessore <<<
