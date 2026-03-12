Calciomercato Genoa – Colpaccio di De Rossi: arriva il nuovo Retegui

Una stagione risollevata sotto tutti i punti di vista da un tecnico che sta lavorando in maniera pressoché perfetta. Daniele De Rossi si sta mettendo in mostra attraverso prestazioni di primissimo livello e non vede l'ora di poter continuare a dire la sua nel mondo del calcio rossoblù.
Il club rossoblù mette a referto un vero e proprio colpaccio sotto tutti i punti di vista. La squadra si assicura le prestazioni di un top
Nel frattempo inizia a programmare anche il suo futuro e di conseguenza la prossima stagione di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il futuro del coach sul mercato. C'è un nome messo sotto osservazione. Arriva un top dall'Argentina <<<
