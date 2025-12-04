Il Genoa nonostante la cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato con la consapevolezza che dirà la sua nel corso del prossimo otto Dicembre contro l'Udinese al BluEnergy Stadium.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpaccio dalla Francia: De Rossi prepara 5 milioni
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpaccio dalla Francia: De Rossi prepara 5 milioni
Il Genoa potrebbe mettere a referto un vero e proprio colpaccio dalla massima serie del calcio francese. Tutti i dettagli sull'affare
Nel frattempo continua a tenere botta il mercato con delle notizie decisamente interessanti. Sono tanti i calciatori pronti per fare la differenza all'interno del club rossoblù. Al club, però, potrebbe essere aggiunto un altro elemento dalle ottime qualità. Colpo direttamente dalla Francia <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA