La prova di San Siro è un grande punto di partenza per il Genoa di Daniele De Rossi che deve continuare a conquistare punti importanti per poter raggiungere la salvezza finale. Una situazione decisamente complessa, con una squadra che sta affrontando un momento positivo.
Calciomercato Genoa – Colpaccio in attacco: arriva un bomber ex Milan
Il club rossoblù potrebbe aver messo a referto una firma di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul bomber
Per arrivare all'obiettivo finale, però, c'è bisogno di un mercato di gennaio da protagonisti con la società che deve mettere a referto più di qualche affare. Nelle ultime ore sta prendendo quota il possibile passaggio di un attaccante molto interessante. Arriva un ex Milan <<<
