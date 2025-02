Calciomercato Genoa – Colpaccio in mediana: Sucu prepara 10 milioni

La società rossoblù è al lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato. La sfida di questo lunedì rischia di essere fondamentale per iniziare a respirare definitivamente e senza problemi. I tre punti in casa contro il Venezia sarebbero fondamentali.

Proprio la società arancioneroverde possiede un talento che tanto piace al club di Genova. In caso di retrocessione da parte del team lagunare, la società proverà in tutti i modi l'affondo per il mediano. Non perdiamo neanche un secondo. Ecco tutti i dettagli sul colpaccio in mediana <<<