Calciomercato Genoa – Colpo in attacco per Vieira! Ecco il vero bomber

La società rossoblù sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed anche di una Coppa Italia molto interessante e da non sottovalutare contro l'Empoli. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle ultime sul mercato.

Le prestazioni di un centravanti come Lorenzo Colombo non stanno convincendo e di conseguenza il club è a caccia di un sostituto che possa fare la differenza, ma non abbia un costo esagerato. Tutti i dettagli sul possibile centravanti <<<