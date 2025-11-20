Il Genoa sta lavorando in maniera netta e continua sul campo da gioco di Pegli. La squadra ha voglia di continuare a risollevarsi da una situazione di classifica ampiamente complessa e per farlo c'è bisogno di continuare ad aggiungere punti importanti alla sua classifica.
Calciomercato Genoa – Colpo Champions per De Rossi: ecco il nuovo 10
Un vero e proprio colpo fuori categoria per la squadra allenata da Daniele De Rossi. Ecco tutti i dettagli su un affare di assoluto spessore
Proprio per questo motivo non si può fare altro che continuare a lavorare di settimana in settimana, ma soprattutto potrebbe arrivare un'offerta dal mercato che cambierebbe tutto. Ecco le ultime su un affare decisamente interessante. Colpo di primissimo livello <<<
