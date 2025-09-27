Calciomercato Genoa – Colpo dal Chelsea? Vieira potrebbe chiudere

La società rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club di mister Patrick Vieira ha bisogno di mettere in cascina delle lunghezze e soprattutto dei punteggi di primissimo livello, dopo un avvio soddisfacente dal punto di vista del gioco ma non da quello della classifica.

Sembra esserci una zona del campo che al momento sta soffrendo e stiamo parlando dell'attacco. Proprio nelle ultime ore è stato fatto un nuovo nome di assoluto spessore per rinforzare il reparto offensivo. Ecco tutti i dettagli <<<