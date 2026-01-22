Il club rossoblù sta lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita, proprio nel corso delle ultime ore sembra aver messo a referto un colpo di tutto rispetto con un jolly offensivo che è pronto per dire la sua con la casacca del club di Genova.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo di De Rossi: non solo Baldanzi dalla Roma
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpo di De Rossi: non solo Baldanzi dalla Roma
La Roma mette a referto un colpo di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato
Un colpo importante per una società che ha bisogno di centrare il prima possibile la salvezza. Questo, però, potrebbe non essere l'unico nominativo importante da aggiungere al club. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Pronto un altro colpo dalla Roma <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA