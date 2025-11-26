mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo grosso per DDR: affare con Juve e Roma

Il Genoa sembra essere pronto per mettere a referto un colpo di primissimo livello. Tutti i dettagli su un affare decisamente interessante
Lorenzo Focolari Redattore 

La squadra rossoblù continua a lavorare con crescente intensità in vista dei prossimi incontri di campionato e Coppa Italia. L'obiettivo della squadra è quello di mettere a referto una prestazione convincente contro un ottimo avversario ed allontanarsi sempre di più dalle zone caldissime della classifica.

Per farlo, la società rossoblù ha deciso di operare in maniera intensa nel corso del prossimo mercato invernale. Sono diversi i nomi messi sotto osservazione e tra questi c'è uno che sta prendendo quota di giornata in giornata o meglio due. Uno arriva dalla Roma, l'altro dai bianconeri di Torino. Tutti i dettagli sul colpo <<<

