Il club rossoblù sta già lavorando con uno sguardo al futuro, l'obiettivo della squadra è quello di mettere a referto delle operazioni importanti e dei calciatori che possano dare una mano senza grossi problemi nel corso della seconda parte della stagione.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo in attacco? Ecco il bomber per il 2026
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpo in attacco? Ecco il bomber per il 2026
Il Genoa potrebbe mettere a referto un colpo di assoluto spessore e rinforzare in maniera importante il suo attacco. Non perdiamo un secondo
Il team allenato da Daniele De Rossi sembra aver messo sotto osservazione un obiettivo per la prossima sessione di mercato estivo. Un nuovo attaccante potrebbe approdare in quel di Genova. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA