Calciomercato Genoa – Colpo dall’Inghilterra: De Rossi ha il nuovo centrale

Daniele De Rossi non ha assolutamente tempo da perdere ed anzi sta lavorando in maniera molto interessante nel corso delle ultime settimane per tirare fuori il Genoa da una situazione di classifica più tranquilla, ma non ancora totalmente sicura.

Per raggiungere l'obiettivo finale serve aggiungere alla rosa degli elementi che possano fare la differenza e dare una mano. Nelle ultime ore è stato messo sotto osservazione un nuovo difensore centrale di primissimo livello. Un calciatore che è pronto per approdare in Italia dall'Inghilterra. Tutti i dettagli sull'affare <<<