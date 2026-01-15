Il club rossoblù è a lavoro sul mercato e l'obiettivo è quello di fornire a mister Daniele De Rossi una rosa pronta e che sappia fare la differenza nella massima serie del calcio italiano. Logicamente non dobbiamo perdere un secondo ed anzi passiamo subito ai possibili affari.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo dall’Inter: accordo possibile con Marotta
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpo dall’Inter: accordo possibile con Marotta
Il Genoa potrebbe mettere a referto un colpo di mercato decisamente interessante in vista dei prossimi impegni. Ecco tutti i dettagli
Mentre si sta chiudendo per quello che sarebbe il nuovo fantasista nel corso della seconda parte di stagione, stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, prende quota l'arrivo di un nuovo centrocampista. Tutti i dettagli su un possibile colpo di spessore. Affare in chiusura con i neroazzurri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA