Il club rossoblù vuole mettere a referto un colpo di primissimo livello. La squadra sa che deve fare la differenza e di conseguenza non vede l'ora di poter dire la sua anche sul mercato in entrata ed in uscita. Il primo obiettivo di mercato è un nuovo estremo difensore.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo dalla Juve: un titolarissimo per De Rossi
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpo dalla Juve: un titolarissimo per De Rossi
Il Genoa mette a referto un colpo di assoluto spessore e si assicura le giocate di un titolarissimo. Ecco tutti i dettagli sul nuovo affare
Tanti i nomi che si sono alternati nel corso delle ultime settimane e tra questi c'è anche quello di un calciatore che attualmente milita in una delle squadre più interessanti del nostro campionato. Tutti i dettagli su questo affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA