mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo dalla Premier League? Vieira vuole chiudere

news calcio

Calciomercato Genoa – Colpo dalla Premier League? Vieira vuole chiudere

Il Genoa continua a lavorare e non vede l'ora di mettere a referto un colpo di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli su questo affare
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Genoa – Colpo dalla Premier League? Vieira vuole chiudere- immagine 1

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, la società rossoblù è pronta per iniziare nel migliore dei modi la sua nuova stagione, ma per farlo ha bisogno di ancora qualche rinforzo in diversi reparti del campo.

Tanti i nomi messi sotto osservazione dal club e tra questi sembra esserci anche quello di un attaccante decisamente interessante. Il colpo potrebbe arrivare addirittura dalla Premier League. Tutti i dettagli su un affare di questo livello. Ecco il nuovo nome per il Grifone <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA