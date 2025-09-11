Il Genoa sogna e lo fa in grande, con la società che sta cercando di allestire una squadra di primissimo livello nel corso della prossima stagione. Sono tanti i profili messi sotto osservazione da parte del club. Nelle ultime ore sembra esserci un nome che ha militato anche nella società attualmente campione d'Italia.
Calciomercato Genoa – Colpo pronto per l’attacco! Arriva l’ex Napoli
Il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società sembra essere pronta per mettere a referto un super colpo
Una trattativa che se fosse confermata rinforzerebbe in maniera decisa il reparto offensivo del club rossoblù. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo ai commenti e soprattutto al nome nuovo per l'attacco della squadra. Tutti i dettagli <<<
