Calciomercato Genoa – Colpo da Roma e dalla Juve: affare salvezza

Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, con la squadra che sa che deve mettere a referto prestazioni importanti e soprattutto conquistare punteggi di primissimo livello per uscire da una situazione di classifica ancora complessa.
Il Genoa è pronto per mettere a referto un colpo decisamente importante, ecco tutti i dettagli su un affare che cambierebbe il campionato
Per farlo, c'è bisogno di un serio aiuto sul mercato con il club che non può fare a meno di alcuni calciatori che sono dei veri e propri paladini del club. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Possibile doppio colpo da due super team <<<
