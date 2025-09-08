Calciomercato Genoa – Colpo rossoblù! C’è l’accordo definitivo per Vieira

La società rossoblù non ha tempo da perdere ed anzi sta già lavorando nonostante la pausa nazionali. L'obiettivo del club è quello di chiudere il prima possibile dei nuovi accordo fondamentali e di conseguenza rinforzarsi in maniera decisa e decisiva.
Il Genoa non perde neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri di campionato. C'è un accordo definitivo
Prima di tutto bisogna blindare quei calciatori che con la casacca rossoblù fanno la differenza e lo hanno dimostrato di stagione in stagione. Tutti i dettagli sul mercato e soprattutto sul rinnovo di un difensore centrale di primissimo livello. Arriva un colpo di assoluto spessore <<<
