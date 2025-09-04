Il mercato è terminato, ma mai come quest'anno sono davvero parecchi i calciatori di assoluto spessore ancora liberi e che potrebbero arrivare a costo zero. Tanti profili interessanti e soprattutto si tratta di attaccanti che rivoluzionerebbero la rosa di mister Patrick Vieira.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Genoa – Colpo di scena per Vieira: arriva il bomber francese
news calcio
Calciomercato Genoa – Colpo di scena per Vieira: arriva il bomber francese
Il Genoa prepara un vero e proprio colpo di scena sotto tutti i punti di vista. Ecco le ultime sul possibile innesto di un bomber francese
Non dimentichiamo che l'arrivo di Lorenzo Colombo non ha soddisfatto in maniera totale il mister e le prime giornate con 0 reti in 180 minuti sono una testimonianza anche fin troppo severa. Tutti i dettagli sul nuovo nome a costo zero. Un bomber francese di assoluto spessore <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA