Calciomercato Genoa – Colpo unico dalla Germania: il bomber per Vieira

La società rossoblù continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il team che milita allo stadio Ferraris di Genova ha bisogno di mettere a referto delle prestazioni di primissimo livello e soprattutto iniziare a conquistare punti importanti per la salvezza .

Al momento c'è un grande problema che accompagna la squadra ed è quello di un calciatore che non riesce a trovare la via della rete: Lorenzo Colombo. La squadra ha bisogno di un centravanti su cui fare affidamento e nelle ultime ore arriva un super nome dalla Germania: ecco tutti i dettagli <<<