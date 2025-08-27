Calciomercato Genoa – Colpo dalla Vecchia Signora? Accordo con Tudor

Il Genoa ha iniziato la sua stagione in maniera (tutto sommato) positiva. Una vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza, una delle squadre più forti di tutta la Serie C e soprattutto il pareggio che muove la classifica contro il Lecce di Di Francesco.
Il Genoa è pronto per mettere a referto un colpo di primissimo livello direttamente dalla Vecchia Signora. Ecco tutti i dettagli sull'accordo
Adesso l'obiettivo è quello di mettere a referto dei colpi di assoluto spessore per completare nel migliore dei modi la rosa del club rossoblù. L'obiettivo è aggiungere dei profili decisamente interessanti, tra i tanti sembra esserci anche quello di un calciatore che arriva dalla Vecchia Signora. Il punto sul nome per la difesa <<<
