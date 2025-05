Calciomercato Genoa – Correa firma e non solo: Viera ha scelto i bomber

La società rossoblù non ha intenzione di perdere tempo e si vuole assicurare le prestazioni di un calciatore decisamente molto interessante. Il club ha già iniziato a pianificare la prossima stagione e sa che non potrà sbagliare praticamente nulla.

Il protagonista è un calciatore che ha sempre militato in squadre di primissimo livello e di conseguenza questa potrebbe essere la chance di ritrovarsi come stella in un team e non come comprimario. Tutti i dettagli sul colpo di mercato <<<